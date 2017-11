Van Mensenpark naar Rensenpark?

EMMEN - De oude dierentuin in Emmen moet de naam Rensenpark krijgen, vindt de CDA-fractie in Emmen.

Het is niet de eerste keer dat de CDA-fractie pleit voor de vernoeming van het creatief Mensenpark naar het directeurskoppel Jaap en Aleid Rensen.Tussen 1970 en 1995 vormden Jaap en Aleid Rensen de directie van het park in het centrum in Emmen, onder hun leiding breidde het park uit en werd het zeer succesvol.Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) opperde vorig jaar om een prijsvraag onder Emmenaren uit te zetten, die een nieuwe naam moet opleveren voor het park. De CDA-fractie wil met een motie de naam Rensenpark vastleggen en dient deze samen met Wakker Emmen, PvdA, D66, Senioren Belang Noord en GroenLinks in."Laten we dit gebied een naam geven waarmee voor iedereen duidelijk is waarom dit gebied zo bijzonder is. Wij vragen het college in overleg te gaan met de straatnamencommissie om dit gebied, en daarmee ook adressen die er moeten komen, aan te duiden als Rensenpark. Toelichting overbodig lijkt me", aldus CDA-fractievoorzitter Auke Oldenbeuving. Aleid Rensen overleed in december vorig jaar op 77-jarige leeftijd.