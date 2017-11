'Hennephuis' in De Kiel voor drie maanden gesloten

DE KIEL - Een huis in De Kiel waar op 7 september een hennepkwekerij werd opgerold, is vandaag voor drie maanden gesloten door burgemeester Bouwmeester van Coevorden.

Er werden 1.510 hennepplanten en bijbehorende kweekapparatuur gevonden in een schuur bij het huis aan de Rolderstraat in De Kiel. Twee bewoners werden opgepakt.Het voor drie maanden sluiten van een drugspand is normaal beleid van gemeentes.