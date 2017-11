Fans nemen afscheid van John Roffel

ASSEN - Fans en andere belangstellenden kunnen op dit moment afscheid nemen van Mooi Wark-drummer John Roffel.

Roffel overleed op 31 oktober na een kort ziekbed op 54-jarige leeftijd. Iedereen die dat wil, kan tot 18.00 uur een laatste groet brengen in rouwcentrum De Boskamp in Assen.John Roffel wordt woensdag in besloten kring begraven.