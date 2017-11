Fans nemen afscheid van John Roffel: Hij gaf ons altijd een knipoogje

ASSEN - Zo'n 150 fans, vrienden en collega-muzikanten hebben aan het eind van de middag afscheid genomen van Mooi Wark-drummer John Roffel.

"Hij gaf ons altijd een knipoogje als we voor bij de hekken stonden", aldus een fan.Roffel overleed op 31 oktober na een kort ziekbed op 54-jarige leeftijd. Iedereen die dat wilde, kon tussen 17.00 en 18.00 uur een laatste groet brengen in rouwcentrum De Boskamp in Assen.Na het condoleren van de familie verzamelden de belangstellenden zich buiten. Daar werd gelachen, maar er waren ook tranen. "Dit is het laatste wat je voor hem kan doen, en dat doe ik zeker. Ik mis hem nu al", zegt een fan met een t-shirt aan van Mooi Wark.Ook verschillende jeugdvrienden van Roffel kwamen naar Assen om hem een laatste groet te brengen. Ze speelden in hun tienerjaren met hem in bandjes in Roden. Een van hen had sinds kort weer contact met Roffel en had afgelopen zomer weer een paar keer met hem muziek gemaakt. "Een hele stoere kerel, maar zo'n schat. Echt een hele lieve jongen."De crew van rockband Mooi Wark had een bloemstuk gemaakt in de vorm van een snaredrum met daarboven twee drumstokjes. De bandleden van Mooi Wark verwezen met hun bloemstuk naar een nummer dat Roffel zelf heeft geschreven toen zijn vader overleed. Op het lint dat er omheen zat, stond de titel van het nummer: 'Zie ik je ooit nog eens weer'.De bandleden ervaren de afgelopen week als een hele rare tijd. "We hebben Siepelrock net achter de rug met een prachtig afscheid voor John. En het afscheid nu kwam echt veel te snel. Dat zat niet in de planning", zegt bandlid William Bossong. Het samen met de fans afscheid nemen van Roffel doet hem goed. "Dat is Mooi Wark ook. We delen alles. De mooie dingen, maar ook de minder leuke dingen."John Roffel wordt woensdag in besloten kring begraven.