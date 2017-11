Deelname PVV aan verkiezingen in Emmen hangt aan zijden draad

EMMEN - Het leek een zekerheidje, maar de deelname van de PVV aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Emmen hangt aan een zijden draadje. Bronnen melden aan RTV Drenthe dat een flink aantal kandidaten is afgehaakt, onder wie de beoogd lijsttrekker.

Ilse Blom zou in Emmen de PVV-fractie gaan leiden, maar ze heeft zelf bedankt voor de eer. Ze geeft in een email aan geen vertrouwen te hebben in de ploeg die in Emmen de PVV-kar zou moeten trekken. Vrijdag werd al duidelijk dat de deelname van de PVV in Assen definitief niet doorgaat.Ook Victor Remouchamps houdt de eer aan zichzelf. Hij mailt aan andere PVV'ers dat hij van verdere deelname in Emmen afziet. Jan Wolters staat eveneens niet langer op de voorlopige kandidatenlijst. Bij hem spelen ook gezondheidsredenen een rol. Wim Halm beraadt zich nog, maar is volgens bronnen ook bezig om te bekijken of hij zijn oude partij Burgerbelangen Gemeente Emmen misschien nieuw leven in kan blazen.Bij veel PVV'ers op de voorlopige lijst neemt de frustratie toe, nu steeds meer kandidaten de partij de rug toekeren. De ontevreden leden wijzen met de beschuldigende vinger naar Nico Uppelschoten en Harry Bronts, die beiden voor de PVV in de Drentse Staten zitten.Uppelschoten en Bronts zouden de regie te veel naar zich toe trekken en de lokale PVV'ers geen enkele ruimte bieden. Bijvoorbeeld als het gaat om lokale thema's in het verkiezingsprogramma of om de manier waarop promotie wordt gemaakt. Sommige spreken van een dictatuur. Het vertrouwen in de twee partijprominenten is bij een deel van de achterban niet groot. Bronts zou een slecht voorbeeld geven door politiek gevoelige informatie met derden te bespreken, bijvoorbeeld rond de benoeming van de nieuwe CdK Jetta Klijnsma.Dat de PVV in de problemen zit, blijkt ook uit het feit dat het opleidingstraject van de toekomstige gemeenteraadsleden is opgeschort. Bert Vorenkamp, ook Statenlid, meldt dat in een email aan de kandidaten. Hij verzoekt de kandidaten ook om 'volledige radiostilte' in acht te nemen.PVV-fractievoorzitter in Provinciale Staten Nico Uppelschoten wil niets zeggen over de stand van zaken bij zijn partij in Emmen. Hij zegt wel dat er voor 23 november duidelijkheid komt. Een deel van de PVV-kandidaten voert al gesprekken met het Forum voor Democratie, maar mogelijk ontstaat in Emmen ook een nieuwe politieke partij.