PvdA wil in Assen Gouden Bart voor vrijwilligers Beeld van Bartje in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De PvdA in Assen wil een Gouden Bart in het leven roepen, als jaarlijkse lokale onderscheiding voor Assenaren die zich als vrijwilliger belangeloos inzetten voor de samenleving.

Geschreven door Margriet Benak

De partij lanceerde het voorstel zojuist in de Asser begrotingsraad in een motie. De Bart, vernoemd naar Bartje, zou een speld of broche kunnen zijn, in goud, of desnoods in zilver.



Meer dan schouderklopje

Het is volgens de PvdA in elk geval meer dan een schouderklopje en minder dan een koninklijke onderscheiding of de zilveren legpenning van de stad. "Maar het is wel een waardige erkenning", zo vindt de PvdA, "voor het belangrijke werk dat vele vrijwilligers doen."



Weinig koninklijke onderscheidingen

Volgens fractievoorzitter Martin Sagel ontvangen de laatste jaren maar weinig mensen in Assen een koninklijke onderscheiding, omdat ze niet aan alle eisen voldoen, terwijl waardering voor vrijwilligerswerk van groot belang is.



De PvdA wil de uitreiking van de Gouden Bart aan vrijwilligers koppelen aan de terugkeer van het burgerjaarverslag, in de vorm van een Asser Jaarboek. Daarin moeten dan alle vrijwilligers worden beschreven, die de onderscheiding krijgen, als stukje geschiedschrijving.



Stadsfeest

De voordracht voor de Gouden Bart kan volgens de PvdA gedaan worden door personen of een vereniging, waarna een speciaal comité erover beslist. De uitreiking zou dan moeten gebeuren op een jaarlijks stadsfeest.