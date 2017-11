'Man uit Coevorden opgepakt voor kindermisbruik in Thailand'

COEVORDEN - Een 51-jarige Nederlander is in Thailand opgepakt voor het misbruiken van een jongetje van ongeveer 10 jaar oud.

Volgens het AD gaat het om een man uit Coevorden. De Thaise justitie meldt dat hij in Nederland ook al van misbruik werd verdacht.De Coevordenaar is gisteren aangehouden in een huis in de badplaats Hua Hin. Hij was toen in gezelschap van een jongetje. Agenten hebben seksspeeltjes in beslag genomen en hebben DNA-sporen veiliggesteld.De Nederlander woont sinds een paar jaar in Thailand. Volgens de Thaise justitie nam hij geregeld jonge jongens mee naar zijn huis. Nederland zou Thailand hebben gevraagd om onderzoek naar de man te doen.