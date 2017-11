Het loopt storm met aanmeldingen 4 Mijl van Emmen

EMMEN - Al ruim 1900 mensen hebben zich ingeschreven voor de 4 Mijl van Emmen. Dat laat organisator Dennis Blaak weten.

"Tot nu toe hebben wij al 1921 inschrijvingen binnen. Dat gaat dus lekker", zegt Blaak.Op 8 april 2018 wordt de Emmer 4 Mijl van 6,4 kilometer, voor de derde keer georganiseerd. De organisatie ambieert het maximale aantal van vijfduizend deelnemers en heeft daarom de inschrijving een maand eerder opengesteld ten opzichte van vorig jaar.Doordat de Emmer 4 Mijl groeit als het gaat om het deelnemersaantal, is dit jaar de route van de loop gewijzigd. Waar de hardlopers tijdens de eerste twee edities startten in de wijk Delftlanden en finishten op het Raadhuisplein, start de derde editie in de Hondsrugtunnel. De finish is nog wel op het Raadhuisplein.De winst van de 4 Mijl gaat naar A21, een organisatie die wereldwijd opkomt voor mensen die te maken hebben met mensenhandel. Afgelopen editie is er 9.345 euro opgehaald.