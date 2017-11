CU Assen wil geen gehannes meer zoals bij Mannes

ASSEN - Na het gehannes rond kunsthond Mannes, wil de ChristenUnie het anders in Assen. Weg met de 1 procent-kunstregeling bij grote bouwprojecten, een financieel plafond van twee ton, en burgers mogen kiezen.

Fractievoorzitter Bert Wienen van de ChristenUnie pleitte daar vanmiddag voor bij de Asser begrotingsraad.Rond het nieuwe station aan de Overcingellaan en de autotunnel komen drie kunstwerken, waaronder de omstreden levensgrote kunsthond Mannes. De houten hond die wolken stoom dampt zodra er mensen langslopen, kost 150.000 euro. Twee lichtkunstwerken, eentje in de fietstunnel onder het spoor door en de ander in de autotunnel voor het station langs, brengen de kosten op 450.000 euro.De kunst van 450.000 euro komt voort uit de 1 procent-regeling, die Assen hanteert bij grote bouwprojecten. De ChristenUnie, die tegenstander is van de komst van Mannes, wil de regeling nu op de helling. "Wij blijven tegen de komst van Mannes, maar dat hij er komt is nu eenmaal democratisch besloten. Toch willen we voorkomen dat er nog eens zo'n situatie ontstaat. We willen voortaan een plafond van twee ton. Daar moet toch een heel aardig kunstwerk voor gebouwd kunnen worden", stelt Wienen.Ook wil de CU voortaan inspraak van de inwoners. "Die moeten kunnen bepalen welke kunst zij het meest passend vinden voor onze stad." De partij wil daarom dat het college bij nieuwe kunstopdrachten vier ontwerpen voorlegt aan de burgers, en niet aan een kunstcommissie, zoals rond Mannes is gebeurd. De ChristenUnie komt donderdag met een motie bij het vervolg van de Asser begrotingsraad.