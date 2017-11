Vermilion wil tot 2027 gas winnen onder Eesveen

EESVEEN - Gasproducent Vermilion wil tot minstens 2027 gas gaan winnen uit de grond bij Eesveen, net over de Drentse grens bij Nijensleek.

Het bedrijf heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Ook worden nog bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden over de gevolgen van de plannen.Het gebied bij Eesveen, waar Vermilion gas wint, ligt gedeeltelijk in de gemeente Westerveld en in de gemeente Steenwijkerland. Vermilion komt nog met voorspellingen over de te verwachten bodemdaling tot 2027, meldt een woordvoerder van het bedrijf.Niet alleen onder Eesveen wil Vermilion voor langere tijd gas winnen, ook in het gebied Vinkega - net over de grens met Friesland - ziet het bedrijf kansen.