Assenaar vrijgesproken van straatroof in Groningen

GRONINGEN/ASSEN - Een van de twee Assenaren die werd verdacht van een straatroof in Groningen, is door de rechtbank in die stad vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had tien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk geëist tegen de 22-jarige man.

Een 19-jarige man uit Assen moet wel de gevangenis in: hij is veroordeeld tot 8,5 maand cel, waarvan vier voorwaardelijk.Op 21 mei beroofde de 19-jarige man in de stad Groningen een toerist, nadat die de weg had gevraagd naar een hotel. Aan de Coehoornsingel trok de jongste Assenaar plotseling een mes en dwong het slachtoffer zijn portemonnee in te leveren. Daarna rende hij weg. Dat bekende hij ook tijdens de rechtszaak twee weken geleden.De 22-jarige man was erbij, maar wist van tevoren niks van de actie van zijn plaatsgenoot, vertelde hij in de rechtbank. Ook had hij niet gedeeld in de buit van 80 euro. De rechtbank gelooft zijn verhaal.