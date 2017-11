Deel dit artikel:











Kliniek dreigt voor man die geslachtsdelen broer omdraaide De Emmenaar moet volgens zijn advocaat niet onbehandeld de straat weer op (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN - Een celstraf van 210 dagen en een behandeling van anderhalf jaar in een psychiatrische kliniek. Dat eiste de officier van justitie tegen een 30-jarige Emmenaar afgelopen zomer de geslachtsdelen van zijn broer omdraaide.

Dat gebeurde op het station in Groningen. Het Openbaar Ministerie gaat uit van poging tot zware mishandeling. Verder stond de man vandaag bij de rechtbank in Groningen terecht voor twee bedreigingen, vernieling en wapenbezit.



Volgens deskundigen is de Emmenaar schizofreen en psychotisch. Zij hebben hem verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.



'Niet meer leven als man'

De Emmenaar leeft in onmin met zijn broer. Volgens hem heeft zijn broer een aandeel hebben gehad in de relatieproblemen tussen hem en zijn vrouw. Tijdens een ruzie daarover in augustus dreigde de Emmenaar zijn broer 'niet meer als man te laten leven'. Hij greep het slachtoffer in zijn kruis en draaide de geslachtsdelen om. Ook schopte hij hem.



Omstanders op het station hoorden het slachtoffer kermen van pijn. Ze belden de politie en schoten de man te hulp.



Eerder geweld

In mei vond al een confrontatie tussen beide broers plaats in Emmen. Toen rende de 30-jarige man met een stok met een mes eraan achter het slachtoffer aan in de buurt van het Emmer station. Ook vernielde hij een deur, pleegde hij een winkeldiefstal en werd hij betrapt met een wapen.



De man moet in de cel blijven, zolang er geen plek voor hem in is een kliniek, stelde zijn advocaat. "Onbehandeld de straat op, is geen optie."



De Groninger rechtbank doet over uiterlijk twee weken uitspraak in de zaak.