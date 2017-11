'Proef met natter veen kan problemen opleveren voor landbouw'

EMMEN - Drentse veengebieden stoten veel CO2 uit. Door deze gebieden natter te maken, neemt die uitstoot af.

De Stichting Bargerveen gaat volgend jaar een proef doen met een hogere waterstand in het Bargerveen.Maar de boeren zitten daar niet echt om te springen. Volgens Tanja Beuling van LTO Noord kan een hogere waterstand problemen veroorzaken voor de landbouw. "De aardappelen en maïs staan dan met de voeten in het water, dus voor de reguliere landbouw is het zeker een probleem.""We zijn binnen LTO Noord druk bezig te kijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken en onderzoeken verschillende mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan alternatieve gewassen, die wel tegen nattigheid kunnen. Een voorbeeld daarvan zijn lisdodden", vertelt Beuling. "Maar dan moet je ook kijken naar het economisch aspect. Kun je er als landbouwer wel een boterham mee verdienen?"De bedoeling van de Stichting Bargerveen is inderdaad om tijdens de proef verspreid over meerdere hectares lisdodden en wilgen te gaan telen.Volgens Beuling denken de boeren hard mee aan oplossingen. Maar, zo benadrukt Beuling, het CO2-probleem is niet alleen een probleem van de boeren. "Het is een probleem van ons allemaal. Maar de landbouw neemt ook zijn verantwoordelijkheid ervoor."