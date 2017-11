VALTHERMOND - In 48 uur veroorzaakte Erwin Drenth een ongeluk, beviel zijn vrouw in het ziekenhuis en scoorde hij het winnende doelpunt van zijn voetbalclub wat hen aan de periodetitel hielp.

"Nee, ik heb niet veel geslapen", zegt Drenth over die 48 uur.Erwin en zijn vrouw kunnen nog steeds niet geloven wat dit weekend is gebeurd. "Het hele weekend stond vol van de spanning. Vanwege de zwangerschap, maar ook vanwege de beslissende wedstrijd. Het leek alsof ik in een film zat."Gelukkig is het voor het paar allemaal goed afgelopen. Maar het had ook heel anders kunnen gaan. Op de terugweg van een ziekenhuiscontrole, nog voordat zijn vrouw beviel, reed Drenth rechtdoor over een vluchtheuvel. "Ik kreeg een black-out. Het enige dat ik me nog kan herinneren is dat blauwe verkeersbord dat op mij afkwam."Zeven voorbijgangers passeerden de auto voordat er iemand te hulp schoot. Uiteindelijk raakte er niemand gewond en werd hun zoontje nog geen 24 uur later geboren.Twijfelen over het spelen van de beslissende voetbalwedstrijd van die dag deed Drenth niet. "Ik had mijn vrouw beloofd om te winnen, dus dat deed ik."