Strandverbod voor honden bij Grote Rietplas is van de baan

EMMEN - Het hondenverbod op het strandje bij de Grote Rietplas in Emmen is van de baan.

Dat heeft de gemeente Emmen laten weten aan de hondenbezitters die afgelopen zomer tegen het verbod in verzet kwamen. Kim Wessels en Guda Elswijk begonnen een petitie die door 600 mensen werd ondertekend, nadat de honden en baasjes door een toezichthouder werden weggestuurd.Volgens de gemeente Emmen was het strand alleen voor badgasten bedoeld en konden honden op een andere strandloze plek het water in.De boze Emmenaren stelden dat het stukje strand waar ze met hun honden liepen alleen door hondenbezitters gebruikt werd en dat dus niemand last van ze had. Dat betoog sloeg kennelijk aan, want het verbod is nu van de baan.Volgens Kim Wessels kunnen de viervoeters nu weer ongehinderd spartelen aan het Snippenveld. "Wij zijn zeer blij verrast dat honden nu officieel toegelaten worden in dit stukje van de Rietplas en gaan daar zeker van genieten. Het is echt fijn dat de gemeente naar ons geluisterd heeft", aldus de opgeluchte Emmer hondenbezitter.