Deel dit artikel:











Bouw overkapping station Assen in volle gang: 'Het is net een 3D-puzzel' Het nieuwe station in Assen krijgt vorm (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) De entree van de tunnel naar de sporen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - De contouren van het nieuwe station in Assen worden steeds beter zichtbaar. Bouwvakkers zijn inmiddels bezig met de overkapping, het meest in het oog springende gedeelte van het station.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"Het heel spannend, want het is net een soort 3D-puzzel", zegt projectmanager Bernadette Paping van ProRail. "Elk latje en elk plankje is in de fabriek op maat gezaagd en ze zijn allemaal anders." De bouwvakkers kunnen de houten elementen uit elkaar houden, doordat op ieder onderdeel een nummer is geschreven.



Overkapping

Pilaren met houten armen steken op dit moment boven de bouwplaats uit. In het weekend van 18 november wordt het treinverkeer stilgelegd en gaan bouwvakkers aan de slag met de overkapping. "Op die houten luifel komt dan uiteindelijk weer een doorzichtig dak van kunststof", vertelt Paping.



Het nieuwe stationsgebouw bestaat op dit moment nog uit houten balken, maar volgens ProRail zijn die straks niet meer zichtbaar. In de tunnel onder de sporen door is een bouwvakker bezig met een grote boor. Hier is al duidelijk te zien waar de liften komen.



Feestje

Op 14 mei moet het station uiteindelijk open gaan voor publiek. "We hopen nog voor de TT een groot feest te kunnen organiseren", aldus Paping.