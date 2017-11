Onduidelijkheid over impasse windmolens in Emmen: Wie is nu aan zet?

EMMEN - Windmolenbouwers Raedthuys en Yard vinden dat de provincie Drenthe en de gemeente Emmen aan zet zijn om de impasse voor de bouw van de windmolens te doorbreken.

Dat wordt geschreven in een e-mail aan voorzitter Erik Dannenberg van de bewonersplatforms. “Het is aan het bevoegd gezag om een passend ruimtelijk kader te scheppen waarin de markt initiatieven neemt om te investeren”, aldus Martin Oldenbeuving van Yard.Wethouder René van der Weide zei vanavond tijdens de behandeling van de begroting voor 2018 juist dat de ontwikkelaars nu aan zet zijn om met informatie te komen.“Wij hopen dat zij met verdere informatie en duiding komen”, antwoordde de wethouder op vragen van verschillende raadsfracties over wat de gemeente gaat doen aan de impasse. “En hoeveel tijd zij nog nodig zijn en of zij nog met een reactie komen, verder deelnemen aan het proces of uit het proces stappen.”Tussen de windmolenbouwers en omwonenden van de toekomstige windmolens in de gemeente Emmen is zand in de motor gekomen. Vorige week is een overleg tussen beide partijen geschrapt, liet Raedthuys weten, omdat de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan.Omwonenden eisen een maximale hoogte van 149 meter, voor hen een breekpunt voor een toekomstig overleg. Volgens de ontwikkelaars is 180 tot 200 meter absoluut noodzakelijk om de molens rendabel en effectief te laten zijn. Uit deskundigenonderzoek blijkt dat molens van 149 meter wel rendabel kunnen zijn, maar dat het rendement daalt van 15 procent naar 9 procent.De ontwikkelaars komen later met een inhoudelijke reactie op dit deskundigenonderzoek terug bij de bewoners, staat in de e-mail. De windmolenontwikkelaars zullen zich nog wenden tot de provincie en gemeente om hun standpunt duidelijk te maken en hun mening te geven over het verloop van het proces. De ontwikkelaars willen het overleg pas weer oppakken als er een ‘passend ruimtelijk kader’ is ontstaan.De windmolens moeten langs de N34 komen te staan, aan Pottendijk en langs de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum.