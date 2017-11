Deel dit artikel:











Jongen (12) uit Nieuw-Dordrecht vermist Mike kwam vanmiddag niet thuis van school (foto: Politie Zuidoost-Drenthe/Facebook)

NIEUW-DORDRECHT - De 12-jarige Mike Mink uit Nieuw-Dordrecht is sinds vanmiddag vermist.

De jongen vertrok volgens de politie rond 15.00 uur van zijn school aan de Ullevi in Emmen. Sindsdien is hij spoorloos. Mike reed op een groen-zilveren herenfiets.



Toen hij vertrok, droeg de 12-jarige jongen een pet zoals op de foto, een zwarte winterjas, zwarte trainingsbroek en zwarte sportschoenen.



De politie vraagt mensen die weten waar Mike is, zich te melden.