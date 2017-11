Deel dit artikel:











Vermiste jongen (12) uit Emmen is weer terecht De jongen verkeert in goede gezondheid (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

NIEUW-DORDRECHT - Een 12-jarige jongen uit Nieuw-Dordrecht is enkele uren vermist geweest.

Hij vertrok rond drie uur vanmiddag van zijn school aan de Ullevi in Emmen en was sindsdien spoorloos. De politie deelde een foto van de jongen op Facebook, samen met een oproep om naar hem uit te kijken.



Kort na negen uur meldde de politie dat de jongen weer terecht was. Hij verkeert volgens de politie in goede gezondheid. Waar de jongen in de tussentijd is geweest, is niet bekend.