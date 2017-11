Deel dit artikel:











Station Assen krijgt toch extra overdekte wachtruimtes Op perron 1 van station Assen komen toch overdekte abri's (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Goed nieuws voor treinreizigers vanuit Assen die wachten bij spoor 1 richting Zwolle. Er komen toch twee abri's.

Geschreven door Margriet Benak

Dat meldde wethouder Harmke Vlieg vanavond in de gemeenteraad van Assen. Ze heeft overeenstemming over de overdekte wachtruimtes bereikt met spoorbeheerder ProRail en de NS.



In de regen

Aanvankelijk dreigden veel wachtenden in de kou of regen te moeten staan als ze vooraan op perron 1 willen wachten om een goede plek in te trein te krijgen. Want behalve de grote luifel van het stationsgebouw zou er verder geen overkapping meer komen op het perron.



Protest vanuit raad

Vanuit de raad is daar al herhaaldelijk tegen geprotesteerd en werd de wethouder opgedragen daar toch iets voor te regelen. Dat is volgens Vlieg nu gelukt, met de toezegging dat er twee wachthokken komen.



Boven de sporen 2 en 3 zit de originele perronoverkapping van het oude station Assen. Die is inmiddels gerenoveerd.