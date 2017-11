Deel dit artikel:











Vandalen houden huis bij Emmer honk- en softbalvereniging Vernielingen bij Bedrocks (foto: Bert Springer) Voor duizenden euro's schade (foto: Bert Springer)

EMMEN - Vandalen hebben voor duizenden euro’s schade aangericht op het terrein van honk- en softbalvereniging Bedrocks op sportpark Meerdijk in Emmen.

Geschreven door Martin Laning

Ze hebben vorige week onder meer de mobiele slagkooi vernield, ruiten kapotgeslagen en netten kapotgescheurd. De vernielingen werden afgelopen weekend ontdekt.



Schade kan oplopen

De financiële schade kan volgens Bedrocks-voorzitter Wim Boonstra nog verder oplopen. Hij is aangeslagen door de vernielingen van het door de honkballers bijeen gespaarde materiaal. "Onze leden doen hun best alles netjes te maken en te houden en dan dit. Dat is nog erger dan geld."



Getuigen

De Emmer Bedrocks-voorman roept getuigen op zich te melden. Boonstra: "Helaas weten we de dag en het tijdstip waarop het is gebeurd nog niet. We hebben informatie dat het om jeugdige daders gaat. We horen het graag als iemand gezien is met de zakken vol karabijnhaken. Die we missen we dus ook."



De vereniging heeft aangifte gedaan.