Deel dit artikel:











​Toch geen verhoging van belastingen in Noordenveld Het gemeentehuis van Noordenveld in Roden (foto: Google Streetview)

RODEN - Geen verhoging van de gemeentelijke belastingen en een ton extra naar duurzaamheid. Dat besloot de raad van de gemeente Noordenveld vanavond unaniem.

Geschreven door Marjolein Knol



Het college van burgemeester en wethouders stelde voor om de gemeentelijke belastingen met 1,5 procent te verhogen. Omdat de gemeente er financieel goed voorstaat en nog genoeg geld heeft in de algemene reserve, ziet de gehele gemeenteraad dit niet zitten.



"We moeten niet denken dat het geld nu tegen de gemeentelijke plinten klotst", waarschuwde wethouder Jos Huizinga (CDA en CU). Volgens hem kan de gemeente het schrappen van de belastingverhoging wel betalen, maar hij riep de raad wel op om nuchter te zijn.



Duurzaam

De raad besloot daarnaast unaniem om extra stappen te zetten sneller een duurzame gemeente te worden. Zo wil de raad een ton extra investeren om onder andere de plannen van Energiecoöperatie Noordseveld uit te voeren. Die club wil de gemeente helpen om sneller energieneutraal te worden. Onder meer door ledverlichting te plaatsen en een dorp of wijk geheel energieneutraal te maken.



Ook moet er een adviesraad komen die de gemeente helpt bij het maken van plannen om energieverbruik tegen te gaan. De gemeente wil haar nieuwe eigen gebouwen geheel energieneutraal maken in 2018. Dat geldt ook voor de vier basisscholen die de gemeente gaat bouwen.