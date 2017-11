Deel dit artikel:











Café 't Plein in Meppel is het beste van Drenthe Herberg 't Plein is het best beoordeelde café van Drenthe (foto: Google Streetview)

MEPPEL - Herberg 't Plein in Meppel heeft de hoogste Drentse notering in de Café Top 100 van Misset Horeca.

't Plein is op de elfde plek geëindigd. Andere cafés in de Top 100 zijn De Beurs in Meppel (plek 51) en café Hofsteenge in Grolloo (plek 57).



Het beste café van Nederland is De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee. De zaken zijn onder meer door mystery guests en door een jury bezocht.