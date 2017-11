'Terra Emmen in de buurt van campus Esdal College'

EMMEN - De gemeente Emmen moet, als het aan de PvdA-fractie ligt, de mogelijkheid onderzoeken om de vestiging van groene school Terra in Emmen in de buurt van het Esdal College onder te brengen.

Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden over herhuisvesting van het Esdal College, vindt de partij. PvdA dient daarom samen met CDA, GroenLinks, LEF! en Senioren Belang Noord een motie in.In 2012 stemde de raad in met nieuwbouw voor het Esdal College in Klazienaveen en zei nee tegen nieuwe huisvesting van de locatie aan de Weerdingestraat in Emmen. In dat jaar riep de gemeenteraad de VMBO-scholen op om een zo breed mogelijk aanbod te bieden. Daartoe is een convenant getekend.Volgens PvdA-fractievoorzitter Raymond Wanders zijn er tussen verschillende scholen afspraken gemaakt en worden opleidingen aan elkaar gegund. Ook volgen leerlingen verschillende keuzevakken bij verschillende scholen.Volgens de fracties de de motie indienen leidt dit alleen maar tot meer leegstand in het oude gebouw van het Esdal College. Zij vrezen dat dit gevolgen heeft voor het in stand houden van het onderwijsaanbod.De gemeenteraad is kritisch op het plan om groene school Terra in Noordbarge naar de oude dierentuin te verhuizen. Verschillende fracties zien een hele school met negenhonderd leerlingen in het creatief Mensenpark niet zitten. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om te kijken of Terra wellicht in de buurt van het Esdal College gerealiseerd kan worden.Wethouder Robert Kleine vond de motie 'wat smal geformuleerd' en trekt deze liever wat breder om te kijken naar een integraal huisvestingsplan. De gemeenteraad praat donderdag verder over dit onderwerp.