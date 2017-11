Jarno Eggen uit Zuidwolde is Chef van het Jaar 2018

Deel dit artikel:











ZUIDWOLDE - Chefkok Jarno Eggen van De Groene Lantaarn in Zuidwolde is uitgeroepen tot Chef van het Jaar 2018.

Eggen krijgt de titel van restaurant- en hotelgids GaultMillau.



Volgens de jury kookt Eggen gedurfder dan ooit. "Door steeds een stapje verder te gaan heeft hij zijn gasten tijd gegund om mee te groeien met de keuken", laat de jury weten. "Op een bepaald moment was zijn keuken foutloos en vooral dáár heel spannend, maar landelijk een tikje voorspelbaar. Maar anno nu is zijn kookstijl zeer sterk verbeterd. Elk gerecht is een bewijs van zijn hoge kookkunst: heel persoonlijk, en tegelijk heel herkenbaar."