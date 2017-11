Deel dit artikel:











Kinderen ontbijten met de burgemeester: 'Mag ik uw ketting even om?' Ontbijten met burgemeester Loohuis (foto: RTV Drenthe / Frits Emmelkamp)

HOOGEVEEN - "Wat is uw lievelingskleur? Wat wilde u vroeger worden? En, mag ik uw ketting even om?", zomaar wat vragen die burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen vanmorgen moest beantwoorden.

Basisschoolleerlingen van CBS De Hoeksteen in Nieuweroord ontbijten vanmorgen met burgemeester op het gemeentehuis in Hoogeveen.



Burgemeestersontbijt

Dit zogeheten Burgemeestersontbijt wordt in 265 Nederlandse gemeenten georganiseerd tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt. Tijdens deze week staat gezond ontbijten als een goed begin van de dag centraal.



De burgemeester vindt ontbijten heel belangrijk. "Het ontbijt is de basis en als je daar niet goed mee begint, dan voel je je de rest van de dag slap", vindt hij.



Wat is uw lievelingskleur?

Tijdens het ontbijt mogen de kinderen hem alles vragen wat ze willen. "Daar kun je je bijna niet op voorbereiden", vindt Loohuis. "Kinderen kunnen soms hele verrassende vragen stellen, dus dan moet je maar een beetje improviseren", lacht hij.



Politieagent

De kinderen leren deze ochtend dat de lievelingskleur van de burgemeester geel is. Dat ze zijn ambtsketen, zoals die ketting heet, niet allemaal even om mogen, omdat dat te lang duurt. En dat hij vroeger politieagent wilde worden, maar dat hij dat nooit is geworden. Hij was wel geschiedenisleraar op de middelbare school, voordat hij de politiek in ging.