Enquête: Vermijd jij steden vanwege parkeergeld?

ASSEN - Als je flink moet betalen voor parkeren, kies jij dan voor een andere winkelstad? Of maakt het je niet uit dat je moet betalen?

In Assen leeft de wens om 's avonds en op zondag weer gratis te kunnen parkeren. En in Meppel is gesteggel over het verlengen van de parkeertijd in het centrum van twee naar drie uur. Volgens voorstanders is dat een stuk gastvrijer naar bezoekers en toeristen.Kies jij voor een andere winkelstad als je vindt dat het parkeren duur is? Of maakt het jou niets uit en ga je winkelen in je favoriete stad? RTV Drenthe hoort het graag.In een korte enquête die bestaat uit een aantal vragen en twee stellingen vragen wij naar jouw mening over parkeergeld. Wil je meedoen aan de enquête? Vul die dan hier in.