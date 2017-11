Meeste Drentse gemeenten houden Piet bij intocht zwart of donkerbruin

ASSEN - Ook dit jaar is Piet bij veruit de meeste sinterklaasintochten in Drenthe zwart of donkerbruin. Sinterklaas neemt in Meppel alleen roetveegpieten mee.

Meppel is net als vorig jaar de enige gemeente die qua kleur afwijkt van de andere Drentse gemeenten, meldt het Algemeen Dagblad . In Midden-Drenthe lopen naast zwarte en donkerbruine pieten, ook roetveegpieten mee.Vorig jaar bestond een deel van het gevolg van de Sint in Beilen uit pieten met roetvegen. In Meppel liepen alleen maar roetveegpieten rond tijdens de intocht . Het kroeshaar, de oorbellen en de lippenstift zijn verdwenen. "We moeten van de discussie over Zwarte Piet af", legde voorzitter Sieb van der Weerd van de Sinterklaasintocht in Meppel vorig jaar de keuze uit. "We rekenen erop dat dit de oplossing is."