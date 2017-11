Stelling: Ik laad mijn telefoon op als ik slaap

ASSEN - Uit Drenthe en Overijssel komen relatief de meeste claims van brandschade. Gemiddeld hebben jaarlijks achttien op de duizend Drentse huishoudens schade door brand.

De helft van de woningbranden ontstaan door elektrische apparaten die in brand vliegen, blijkt uit cijfers van de brandweer en het Verbond van Verzekeraars. Volgens de brandweer zouden mensen vooral met elektra veel voorzichtiger moeten zijn.Volgens de verzekeraars is het bijvoorbeeld gevaarlijk om 's nachts je telefoon of tablet op te laden. Als je ligt te slapen heb je niet door dat je adapter of telefoon erg heet wordt. Het is volgens de brandweer ook belangrijk om 'overladen' te voorkomen door de stekker er meteen uit te trekken als het apparaat is opgeladen.Het Verbond van Verzekeraars ziet ook dat "het gebruik van alternatieve bedradingen problemen geeft", en adviseert de originele oplader te gebruiken.Is een opgeladen telefoon voor jou belangrijker dan je eigen veiligheid? Met andere woorden, laad jij je telefoon 's nachts op, ondanks de gevaren? Of neem jij de waarschuwingen serieus en laad jij je apparaten alleen op als je wakker bent?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat jouw reactie achter.