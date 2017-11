Deel dit artikel:











Waarom beginnen de bladeren nu pas echt te verkleuren? Bladeren verkleuren in de herfst van groen naar rood, oranje en geel. Foto: Instagram/@wilmavanagthoven

Het is al bijna twee maanden herfst, de eerste nachtvorst is net geweest en pas nu beginnen de bladeren echt te verkleuren. Hoe komt dit?

"De temperatuur in oktober was stabiel en hoger dan normaal", zegt weerpresentator Roland van der Zwaag. "Ook waren er bijna geen sombere dagen. Hierdoor verkleuren de bladeren zeer geleidelijk."



Veroudering

In de herfst sterven de bladeren af en vallen zij van de boom. Je kunt zien dat de bladeren ouder worden omdat ze verkleuren van groen naar rood, oranje en geel.



Boswachter Martijn Harms merkt op dat het nu hard gaat. "Toen ik na het weekend in het bos kwam, waren alle verschillende kleuren er ineens."



Nu gaat het snel

Voor komend weekend voorspelt Van der Zwaag een stevige wind. "Na het weekend zul je je afvragen waar alle bladeren ineens gebleven zijn."



Harms herinnert zich dat de bladeren vorig jaar ook pas laat verkleurden. Van der Zwaag bevestigt dit: "Het valt me op dat zowel het voorjaar als de zomer de laatste jaren langzaam op gang komt. En de herfst houdt langer aan."



Maar of we dit nu elk jaar kunnen verwachten, is volgens Van der Zwaag nog niet te zeggen. "Het is te vroeg om van een trend te spreken."