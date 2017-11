Marthijs Wegdam van Scholten Cycling heeft eindelijk schadegeld binnen

DALEN - Marthijs Wegdam van fietsenzaak Scholten Cycling uit Dalen kan opgelucht ademhalen: de schadevergoeding van zo'n 200.000 euro na een fietsendiefstal van een jaar geleden is binnen.

"We zijn eruit!", laat een blije Wegdam weten. "Afgelopen week, op onze vakantie kregen we het verlossende woord van de advocaat van Rabobank Nederland. De schade van de gestolen fietsen en de braakschade worden vergoed."Makkelijk is het allemaal niet gegaan; al ruim een jaar is Wegdam bezig het schadebedrag vergoed te krijgen. "De bal werd telkens rond gespeeld tussen Rabobank, verzekeraar Interpolis en het beveiligingsbedrijf. Het werd heel ingewikkeld gemaakt en ik was de dupe."Wegdam dreigde uiteindelijk met een rechtszaak. "Dankzij mijn advocaat Mark Ripmeester is het geen rechtszaak geworden. Hij drukte mij op het hart in gesprek te blijven met Rabo. Tijdens een van de laatste gesprekken liet de advocaat van Rabobank Nederland weten deze zaak te willen oplossen."Wegdam kijkt terug op een zwaar jaar. "Na de diefstal hebben we er echt wel hard aan moeten trekken toen bleek dat we de kosten niet konden declareren bij de verzekeraar. Samen met mijn personeel hebben we onze stinkende best gedaan de boel draaiende te houden. Daarom krijgen ze, van het uitgekeerde schadegeld, nu een mooie vakantie van mij", lacht Wegdam.Overigens blijft Wegdam met zijn bedrijf verzekerd bij Interpolis, onderdeel van Rabobank. "Hoe vervelend het ook is geweest, ze hebben uiteindelijk wel hun verantwoordelijkheid genomen."