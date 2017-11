Deel dit artikel:











Centrummanager Coevorden op eerste werkdag: Hier liggen mooie uitdagingen Centrummanager Mischa de Gier (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

COEVORDEN - Mischa de Gier is vandaag begonnen als nieuwe centrummanager van de stad Coevorden. Twee dagen per week gaat hij aan de slag om het centrum weer te laten bruisen.

Geschreven door Steven Stegen

“Coevorden moet weer op de kaart gezet worden. Ja, er liggen hier mooie uitdagingen", zegt De Gier.



De stad heeft pluspunten

De Gier is econoom en heeft vaker ondernemers ondersteund. “De situatie in Coevorden, met de nodige leegstand, is zeker niet uniek. Je ziet het veel aan de oostrand van Nederland. Maar Coevorden heeft vergeleken met andere plaatsen ook duidelijk pluspunten, zoals de indeling van de stad en vooral de rijke historie. Daar kunnen we veel meer mee doen”, zegt De Gier.



Totaalplaatje

In opdracht van de stichting centrummanagement gaat De Gier aan de slag met zaken als uitstraling, gastvrijheid, marketing en leegstand. Wandelend door de Sallandsestraat valt de leegstand op. “Niet iets om blij van te worden. Daar moet zeker iets gebeuren. Maar we moeten niet alleen daar op focussen. Het gaat om het totaalplaatje. Gelukkig ligt er een visie vanuit de gemeente en de ondernemers. En er is ook al het nodige geld toegezegd.”



In gesprek

De eerste tijd gaat de centrummanager vooral veel in gesprek. "Winkel in, winkel uit, dat klopt. De neuzen moeten dezelfde kant op. Dat kan lastig zijn. Maar ik heb er vertrouwen in dat iedereen er van doordrongen raakt dat het in ons aller belang is om dat in te zien."