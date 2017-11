Man (35) moet bijna vijf jaar zitten voor overval in Assen

ASSEN - Voor het plegen van een overval aan de Rolderstraat in Assen, het steken van een man met een mes en het bedreigen van een vrouw toen hij vluchtte, is een Assenaar veroordeeld tot vier jaar cel.

De 35-jarige man was tijdens de overval op 25 juni nog geen half jaar uit de gevangenis na een straf vanwege een eerdere overval. Hij was vervroegd vrijgekomen met een enkelband. De rechtbank in Assen bepaalde dat hij het restant van die oude straf – driehonderd dagen – nu ook moet uitzitten.De Assenaar ontkende tijdens de rechtszaak dat hij de overval had gepleegd. Hij zei dat hij op 25 juni naar de woning ging om drugs te kopen bij de partner van de bewoonster. Toen hij zag dat er een raam was vernield, vluchtte hij naar eigen zeggen, omdat hij bang was in de problemen te komen. Hij zei dat hij niet binnen was geweest en ook niemand had gestoken.De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat de man wel de overvaller was. De man bonkte op het raam, maar toen het slachtoffer niet open deed, sloeg hij het in en kwam hij door het kapotte raam naar binnen. Daar eiste hij geld. De bewoonster had zichzelf uit angst opgesloten in de badkamer, maar kwam daaruit toen de overvaller bleef schreeuwen en op de deur bonken.Toen ze eruit kwam, kreeg ze een mes op de keel en vertelde ze dat er geld van haar vriend in een keukenla lag. Daarna ging de overvaller ervandoor en viel ze flauw. Voor hij vluchtte, stak hij een buurtbewoner met een mes in de borst en tijdens zijn vlucht bedreigde hij een vrouw die op zijn route bij haar auto stond.De man verloor een schoen. In zijn woning vond de politie de andere schoen en het mes terug. De buit bedroeg volgens de vriend van de overvallen vrouw 4.700 euro. Het was zijn spaargeld.