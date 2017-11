Assen geeft binnenstad extraatje van 60.000 euro

ASSEN - De gemeente Assen geeft de binnenstadsvereniging MKB Assen een extraatje van 60.000 euro om de stad de komende maanden een boost te geven. Dat is net bekendgemaakt op het stadhuis.

Het extra geld is bedoeld voor activiteiten in de stad rond de kerstdagen en rond de internationale tentoonstelling The American Dream die volgend weekend opent in het Drents Museum. De stad wordt daarvoor bijzonder aangekleed.Wethouder Anry Kleine Deters wil hiermee 'voor een positieve flow zorgen in de binnenstad'. "De aanpak van de binnenstad staat hoog bij ons op de agenda. We er samen met ondermers hard mee aan de slag. Daarom is het mooi om de komende tijd het stadscentrum levendig en sfeervol te maken, en fraai aan te kleden."Citymanager Ronald Obbes wil rond de American Dream de binnenstad een Amerikaans tintje geven, en daar alle ondernemers bij betrokken.Ook komt er op de kop van de Vaart een Amerikaans vrijheidsbeeld, met een Drents tintje, zoals een blik bruine bonen wat ze in de hand houdt. Het kunstwerk wordt in opdracht van het Drents Museum gemaakt door kunstenares Nastasja Bennink uit het Groningse Ezinge.