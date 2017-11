'Er zijn zoveel goede chefs, dat maakt deze titel heel speciaal'

ZUIDWOLDE - Chefkok Jarno Eggen vindt het heel bijzonder dat hij zich Chef van het jaar 2018 mag noemen. Hij kreeg de titel gisteravond van restaurant- en hotelgids GaultMillau. Eggen runt het tweesterrenrestaurant De Groene Lantaarn in Zuidwolde.

"Als jonge kok bewonder je de chefs die die titel altijd winnen, dus om dan zelf op dat podium te mogen staan en die prijs in ontvangst te nemen, dat is natuurlijk wel heel bijzonder", legt Eggen uit.Gisteravond om 19.00 uur begon de presentatie van de nieuwe gids. Naast Eggen zaten ook andere top chefs uit de Nederlandse gastronomie in de zaal. "Naast mij zijn er zoveel goede chefs in Nederland, dus dat maakt het wel heel speciaal om deze prijs te winnen."Hoe hij reageerde toen de jury zijn naam zei? "Nou, dan sta je op en ren je naar voren. En dan heb een een grote glimlach op je gezicht die er de eerste uren ook niet weer af wil", lacht Eggen. "Als ik er nu aan terug denk heb ik die glimlach weer op mijn gezicht."Volgens de gids is Eggen "dit jaar definitief doorgedrongen tot de top van de Nederlandse gastronomie. De gerechten zijn verfijnder en speelser dan ooit."