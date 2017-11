Deel dit artikel:











Gemeente Tynaarlo vergadert toch niet op Pakjesavond Geen gemeenteraadsvergadering op 5 december (foto: archief RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

VRIES - Gemeente Tynaarlo vergadert toch niet op 5 december. Dit besloot de raad unaniem, na een motie van Leefbaar Tynaarlo hierover.

Geschreven door Marjolein Knol

Leefbaar Tynaarlo is vandaag bedreven in het indienen van moties: het gaat om nummer acht. "De vijf december-motie", bestempelt burgemeester Marcel Thijsen het papiertje. Naast de ongebruikelijke titel valt de motie ook om een andere reden op; hij is geheel in dichtvorm geschreven.



"Ons presidium zat te denken,

ons een extra raadsvergadering te schenken,

en dit nog wel – helaas –

op 5 december, het avondje van Sinterklaas."



De politieke partij schrijft op het heerlijk avondje liever bij het gezin te willen zijn.

"Daarom richten wij ons nader,

tot onze wijze burgervader,

met de vriendelijke raad,

tot het stellen van een daad.

Om als het even mag,

de vergadering te plannen op een and’re dag,

en dus als het even kan,

niet op de avond van de Goedheiligman."



Leefbaar Tynaarlo kon rekenen op een groot applaus van de raadsleden, nadat raadslid Vellinga bij grote uitzondering de gehele motie mag voorlezen. "Misschien moet u meer moties in dichtvorm opschrijven", grapte burgemeester Thijsen. Raadslid Dijkstra (PvdA) reageerde zelfs in dichtvorm: "Wat een gedicht vermag, wij vieren het op zaterdag!"



De motie is unaniem aangenomen. Er wordt gekeken naar een andere datum dat de raad gaat vergaderen in die week.



Motie schoolzwemmen

Leefbaar Tynaarlo viel tijdens de raadsvergadering op door de vele moties die ze indient, maar ook door de inhoud ervan. Zo stelde Leefbaar Tynaarlo voor om geld beschikbaar te stellen om schoolzwemmen in te voeren. "Wij hebben als gemeenteraad geen invloed op het curriculum van scholen", reageerde raadslid Pepijn Vemer van D66 hierop.



Muziekonderwijs

Ook volgde een motie over het stimuleren van muziekonderwijs op de basisschool: "Wij kwamen enige jaren geleden met een gelijk soort initiatiefvoorstel en u stemde daar niet mee in." Aldus CDA-raadslid Wiersema. "Voortschrijdend inzicht", reageerde Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo.



Naast de zogeheten 5-december-motie werd geen enkele andere motie aangenomen.