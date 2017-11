Keren op autoweg leidt tot dood motorrijder: werkstraf en rijontzegging geëist

ASSEN/NOORD-SLEEN - Voor het veroorzaken van een ongeluk op 13 augustus vorig jaar waarbij een 24-jarige man uit Assen omkwam, eiste de officier van justitie vandaag tweehonderd uur werkstraf tegen een man uit Hoensbroek. Daarnaast eiste de aanklaagster een rijontzegging van één jaar en drie maanden voorwaardelijke celstraf.

De 64-jarige Limburger was die zaterdagmiddag met zijn vrouw naar Wildlands geweest en wilde via de N34 naar Zwolle. Maar hij nam rond half drie vlak buiten Emmen een verkeerde afslag op een rotonde, waardoor hij op de Frieslandroute (N381) richting Noord-Sleen belandde.De man besloot op een pechhaven langs de weg de auto te keren. Op het moment dat hij dwars op de weg stond, besloten twee motorrijders die ook richting Noord-Sleen reden de auto achter de Limburger te gaan inhalen. Zij zagen de kerende auto te laat. De eerste motorrijder kon nog uitwijken, maar de tweede niet.De 24-jarige motorrijder remde hard, waardoor hij de controle over de motor verloor en eraf viel. Door de enorme kracht waarmee dat gebeurde, verloor de man zijn helm. Hij belandde op het asfalt en was op slag dood.Tijdens de emotionele rechtszaak verklaarde de man uit Hoensbroek dat hij niet wist dat hij op een autoweg reed. “Die groene strepen op de weg hebben we in Limburg niet. Als ik het had geweten, had ik nooit gekeerd”, zei hij. Volgens hem waren de andere auto’s op de weg nog erg ver bij hem vandaan toen hij besloot te keren. De motorrijders had hij niet gezien.Volgens de officier van justitie had de man moeten en kunnen weten dat hij op een autoweg reed, omdat dit duidelijk aangegeven was. Volgens haar was het rijgedrag van de man zeer onoplettend. Uit onderzoek bleek dat de inhalende motoren niet te hard reden.“Het lukt niet om de rauwe wond in ons te omschrijven. Zijn dood hangt vaak als een monster over onze dagen heen”, aldus de moeder van het slachtoffer in een emotionele verklaring. “In één klap is het leven van onze zoon beëindigd en dat van zo’n 25 mensen rondom hem ingrijpend beschadigd. Helaas heeft uw onnadenkende actie ervoor gezorgd dat hij maar 24 jaar en 348 dagen oud heeft mogen worden. Zijn naam, Jõnne, betekent lieve jongen in het Gronings en dat was hij ook.”De verdachte werd tijdens de rechtszaak regelmatig overmand door emoties. Hij heeft psychische klachten vanwege de zaak. Over twee weken bepaalt de rechtbank zijn straf.