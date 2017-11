Deel dit artikel:











Negen jaar Fairtrade Meppel: 'We hebben veel bereikt' Fairtradegemeente Meppel (foto: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

MEPPEL - Ruim negen jaar geleden besloot de gemeenteraad van Meppel dat het de eerste Drentse fairtrade-gemeente wilde worden. "Het is meer dan alleen een bordje bij binnenkomst."

Onder het plaatsnaambord van Meppel geeft een oranje bord al jaren de feiten weer. Meppel is fairtrade-gemeente. Na het besluit in 2008 om daarvoor de nodige stappen te zetten, mag de gemeente sinds 2010 het bordje gebruiken.



Wat is fairtrade?

Fairtrade is een keurmerk dat aangeeft dat boeren in het buitenland een eerlijke prijs hebben gekregen voor hun producten. Het geeft ze de zekerheid dat hun producten voor een minimumprijs worden afgenomen, ook als de marktprijs eigenlijk lager ligt. Op die manier kunnen bedrijven zich ontwikkelen en heeft het personeel meer baanzekerheid. Vooral voor exotische etenswaren als chocolade, kruiden en bananen wordt het fairtrade-label aangeboden.



Werkgroep

De werkgroep fairtrade Meppel heeft meer bereikt dan alleen het oranje welkomstbordje. "We hebben heel veel winkels die fairtrade producten verkopen. We hebben een werkgroep waar diverse maatschappelijke organisaties in zitten, zoals de wereldwinkel. En we proberen steeds weer activiteiten op te zetten om fairtrade meer bekendheid te geven", zegt Marjan Mulder van de werkgroep.



Vandaag gaf een fairtrade-zilversmid uit Nepal een workshop in het centrum van Meppel. Bezoekers zeggen dat ze wel degelijk merken dat Meppel stappen heeft gemaakt voor fairtrade. "Ik woon hier en vind het heel belangrijk. Je merkt dat je steeds meer producten tegenkomt en dat was vroeger toch te weinig."