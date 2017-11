Groot onderzoek naar zonnepanelen langs hele A37

ASSEN - Er komt een onderzoek naar het realiseren van zonnepanelen langs de hele A37. De provincie, Rijkswaterstaat, de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen sluiten donderdag een convenant om de zonneroute mogelijk te maken.

Het plan om langs de hele A37 projecten met zonne-energie op te zetten komt van Rijkswaterstaat. Omdat Rijkswaterstaat zelf grootverbruiker van stroom is, heeft ze van politiek Den Haag de opdracht gekregen om te zoeken naar mogelijkheden om zelf groene stroom op te wekken. De A37 zou geschikt zijn om zoveel stroom op te wekken dat je een stad als Assen er permanent op kunt laten draaien.Volgens Rijkswaterstaat is de A37 de ideale proeftuin voor projecten met zonne-energie omdat er zoveel ruimte rondom de snelweg is."Het is vooral de bedoeling dat de mogelijkheden onderzocht gaan worden samen met de omwonenden van de A37. Landschappelijke inpasbaarheid en maatschappelijke acceptatie zijn daarbij voorwaarden", zegt energie-gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe.Rijkswaterstaat heeft drie bureau's al verkenningen laten doen naar de mogelijkheden en ontwerpen laten maken. Bekijk hier de RTV Drenthe reportage over de ontwerpen.