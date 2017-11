Bikkel Groep heeft ondanks fraudeverdenking nog steeds uitzendkeurmerk

HOOGEVEEN - Ondanks de vermeende fraude bij de Bikkel Groep in Hoogeveen is het bedrijf nog steeds lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU.

De NBBU is een brancheorganisatie voor uitzendbedrijven. De bond houdt de ontwikkelingen omtrent Bikkel scherp in de gaten.Om lid te zijn en te blijven moeten bedrijven voldoen aan bepaalde normen rond huisvesting van buitenlandse werknemers en moet de administratie op orde zijn. In 2012 heeft Bikkel daarvoor zelfs een keurmerk gekregen. Bikkel Groep is nog steeds lid."Aan het lidmaatschap stellen wij hoge eisen", meldt een woordvoerder van de NBBU. "Twee keer per jaar komt een gecertificeerde inspecteur bij een bedrijf kijken. De administratie moet op orde zijn. Als blijkt dat een bedrijf dat niet op orde heeft, krijgen ze een termijn waarbinnen ze het moeten herstellen. Datzelfde geldt voor de huisvesting van buitenlandse werknemers." Bikkel Groep werkt met arbeidskrachten uit Letland.De FIOD heeft vorige week en deze week zeven personen opgepakt in het onderzoek naar Bikkel Groep. Het bedrijf wordt ervan verdacht een constructie te hebben bedacht waarbij de Letse medewerkers in Nederland werden gedetacheerd en daar geen loon, maar een stagevergoeding kregen. De belastingdienst werd omzeild omdat stagevergoedingen onbelast zijn. Daarmee liep de fiscus een miljoen euro mis.In 2012 heeft Bikkel Groep een keurmerk gekregen omdat de administratie en huisvesting op orde was. Heeft de NBBU in al die jaren tijdens de controles nooit iets opgemerkt? "Bikkel Groep wordt verdacht van fraude in de periode van 2012 tot en met 2015. Daar houdt de FIOD zich mee bezig. Bikkel is nog steeds lid van de NBBU, voor zover wij weten voldoen ze aan de normen. We wachten het onderzoek van de FIOD nu af", zegt de woordvoerder van de bond."Zo'n keurmerk stelt niets voor. Bij alle overtreders zien wij zo'n keurmerk', laat Masja Zwart van FNV Naleving weten. "Het is de slager die zijn eigen vlees keurt. Als een directeur iets niet wil laten zien, krijgt zo'n controleur dat ook echt niet te zien. Dat keurmerk is een wassen neus."Na alle berichtgeving over Bikkel Groep gaat de NBBU wel gerichter kijken bij volgende controles. "Dit soort berichten nemen wij heel serieus. Als blijkt dat er systematisch administratieve trucjes worden toegepast, worden de inspecties aangepast."