Museum De Buitenplaats voorlopig geen Cultureel Erfgoed

VRIES - Museum De Buitenplaats in Eelde wordt voorlopig nog geen gemeentelijk Cultureel Erfgoed. Een motie van D66 hierover leidde tot felle kritiek.

Museum De Buitenplaats krijgt voor maximaal vier jaar een ton subsidie per jaar van de provincie. Als de gemeente Tynaarlo het museum aanmerkt als gemeentelijk Cultureel Erfgoed, is volgens D66 de kans groter dat De Buitenplaats ook in de toekomst geld van de provincie krijgt.Bij veel politieke partijen heerste vooral onbegrip over het precieze tijdstip van het indienen van de motie. "In mijn beleving hoort dit al bij de verkiezingscampagne", reageerde fractievoorzitter Gezinus Pieters van de VVD.Ook van andere politieke partijen kreeg D66 zoveel kritische vragen, dat burgemeester Marcel Thijsen opmerkte dat het wel lijkt op een campagne tegen museum De Buitenplaats.Dat is geenszins het geval, lieten raadsleden weten in hun stemverklaring. Ze dragen het museum een warm hart toe en het CDA zegt zelfs een alinea over het voorstel toe te voegen in het verkiezingsprogramma.Wethouder Mirjam van Dijk (D66) bevestigt wat veel raadsleden ook benoemden: gemeentelijk cultureel erfgoed is iets voor de nieuwe gemeenteraad om mee aan de slag te gaan. Het college heeft met de raad afgesproken geen nieuw beleid te ontwikkelen, omdat ze anders over het graf van de nieuwe gemeenteraad regeert.Alleen GroenLinks en D66 stemden voor de motie.