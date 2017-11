Werk- en celstraffen voor bedrijvenoplichters

ASSEN/VEENDAM - Voor het huren en daarna stiekem doorverkopen van biertaps, -fusten, e-bikes en gereedschap van bedrijven uit onder meer Norg, Assen en Veendam zijn drie mannen uit Groningen veroordeeld tot celstraffen en een werkstraf.

Een 50-jarige man uit Stadskanaal, die al veel vaker is veroordeeld voor oplichting, moet van de rechtbank in Assen vijf maanden de cel in voor negen gevallen van oplichting. Een man (51) uit Farmsum is veroordeeld tot tachtig uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk. Een 42-jarige man kreeg drie maanden voorwaardelijke cel.De mannen deden zich in 2014 telkens bij bedrijven voor als huurders van spullen. Ondertussen waren ze nooit van plan de spullen terug te geven. Ze verzamelden alles in een garagebox ergens in Groningen en verkochten de e-bikes, gereedschappen en horecaspullen van daaruit door om er zelf geld mee te verdienen.De Farmsummer en de Hoogezandster waren volgens de rechtbank betrokken bij acht gevallen van oplichting. Ze kregen een lagere straf, omdat ze niet eerder zijn veroordeeld voor oplichting.De man uit Hoogezand zit op dit moment een straf van twee jaar cel uit voor een overval die hij vorig jaar in Zuidlaren pleegde. Omdat hij en zijn handlangers de oplichting al in 2014 pleegden, oordeelde de rechtbank dat die zaak ook wel tegelijkertijd met de zaak rondom de overval behandeld had kunnen worden. De Hoogezandster nu nog een extra onvoorwaardelijke straf geven, vond de rechtbank te ver gaan.