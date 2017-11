Aftuigen vriendin bestraft met cel- en werkstraf

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 31-jarige man uit Fluitenberg is veroordeeld tot zestig uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf voor het ernstig mishandelen van zijn vriendin.

De man kneep op 14 juni de keel van de vrouw dicht, waardoor ze geen lucht kreeg en dacht dat ze doodging. Ook schopte hij haar tegen het hoofd. Naar eigen zeggen kreeg hij tijdens een ruzie een waas voor ogen.Omdat hij destijds nog in de proeftijd van een eerdere straf voor huiselijk geweld zat, kreeg hij er nog zestig uur werkstraf bovenop. Die straf was hem eerder voorwaardelijk opgelegd.Het stel woonde in Hoogeveen toen het voor de negende keer in drie jaar tijd misging en de man agressief werd. De vrouw werd volgens de man zelf ook agressief, maar de rechtbank vindt dat zijn wangedrag in geen verhouding stond tot dat van zijn toenmalige vriendin. De vrouw maakte na het geweld in juni een eind aan de relatie.Omdat het Openbaar Ministerie geen rapport had aangeleverd over de ernst van het letsel van de vrouw, sprak de rechtbank de man vrij van een poging tot doodslag. Volgens de rechtbank is niet duidelijk of het geweld op 14 juni had kunnen leiden tot haar dood. De rechtbank vindt dat alleen mishandeling bewezen is