Jeugdsoos in Hooghalen gaat de strijd aan met comazuipers Ben je binnen? Dan alcoholvrij (foto: All Skin Hooghalen / Robbert Oosting) Jeugdsoos All Skin in Hooghalen (foto: All Skin Hooghalen / Robbert Oosting)

HOOGHALEN - De maat was vol voor de bestuursleden van Jeugdsoos All Skin in Hooghalen, na het zoveelste alcohol-gerelateerde incident tijdens een disco-avond bij de soos.

"Op een bepaald moment liep het helemaal uit de hand, dus moesten we wel actie ondernemen", aldus voorzitter Daan de Kruijf (20).



Sinds ongeveer een jaar, eens per maand, organiseert de jeugdsoos een disco-avond voor jongeren onder de 18, alcoholvrij. Na een korte opstartperiode blijkt de avond een succes. Het bestuur zag de bezoekersaantallen in korte tijd van twintig naar tweehonderd groeien. Maar dat succes bracht ook de nodige ellende met zich mee.



Comazuipers

"Omdat wij alcoholvrij zijn hier met de disco merken we dat de jeugd onderweg hier naar toe veel drinkt", legt De Kruijf uit. Dat alcoholgeweld heeft ertoe geleid dat er binnen een paar maanden zeven jongeren comateus zijn afgevoerd bij de jeugdsoos.



"Nou ja, daar schrik je wel van als dat gebeurt", vertelt Harold Kamps van Welzijn Midden-Drenthe. "En dan met name dat het heel jonge meiden waren van dertien, veertien jaar, die echt in coma worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Ja dat moet je niet willen." De jeugdsoos stapte samen met Welzijn Midden-Drenthe naar de gemeente om stappen te nemen.



Aanpak

De verschillende partijen zijn om tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen, want iedereen was het er over eens dat het zo niet kon. En ook iedereen was het eens dat er wel een plek moest blijven voor de jeugd. De aanpak? Blazen bij de deur. Kinderen die alcohol op hebben, komen er niet in.



"Dat betekende, zeker in het begin, dat een deel van de jeugd dat wel gedronken had er niet in kwam en dus hier in het dorp rond bleef hangen", vertelt agent Jelle Molenaar. "Tja, het probleem moet niet van de soos naar de buurt verplaatsen." Samen met een tweetal buitengewoon opsporingsambtenaren helpt de politie het jonge bestuur van de jeugdsoos om de overlast op straat terug te dringen.



Goede resultaten

Zo'n drie keer is de nieuwe aanpak nu gebruikt en die schijnt te werken. "De sfeer binnen is goed, de avond is gezellig. Het is nog steeds druk bezocht. Er zijn enkele bezoekers die wel drinken en denken: ik kom er wel in, maar helaas voor hen", lacht De Kruijf.



Binnen lijkt het probleem opgelost en ook buiten gaat het steeds beter, want er wordt door de instanties hard aan gewerkt. Op langere termijn moet de soos het zonder hulp van gemeente en politie zien te redden, net zoals voorheen.