Drenthe en Groningen krijgen duizend oplaadpalen voor elektrische auto's

ASSEN - Voor mensen met een elektrische auto is het in Drenthe best lastig om een openbare oplaadpaal te vinden.

Nederland heeft ongeveer 27.000 stroompalen voor elektrische auto's. Dat is anderhalf keer zoveel als in 2016. Drenthe heeft weinig van die openbare oplaadpalen. Maar daar komt nu verandering in.Er komen in Drenthe en Groningen duizend openbare oplaadpalen voor elektrische auto's. De ChristenUnie heeft in de Provinciale Staten vragen gesteld , omdat er in Drenthe veel te weinig openbare oplaadpunten zijn en de verwachting is dat het aantal elektrische auto's binnen drie jaar fors zal groeien. Dus moeten er meer laadpalen komen, vindt ook gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de ChristenUnie."Samen met de provincie Groningen gaan we een aanbesteding doen voor duizend palen. Daar is geld voor nodig. We kunnen een forse subsidie van het Rijk krijgen en die hebben we nu aangevraagd."De palen worden volgens Stelpstra eerlijk over beide provincies verdeeld. "Maar we willen meer oplaadpalen realiseren dan die duizend." Zodra de subsidie er is, moet de schop de grond in gaan voor de nieuwe oplaadpunten. De provincie is ook met de EU in Brussel in gesprek voor nog meer subsidie voor meer openbare oplaadpunten.