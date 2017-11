Drenthe steunt petitie voor Europese minderheidstalen

ASSEN - Het Drents krijgt een provinciaal steuntje in de rug. Gedeputeerde Staten hebben vandaag hun handtekening gezet onder het Minority Safepack.

Het Minority Safepack is een petitie om in Europa aandacht te vragen voor minderheden en minderheidstalen, waaronder het Drents. Met de steunbetuiging geeft het college gehoor aan een oproep van het Huus van de Taol en het Europees Bureau voor Kleine Talen in het Nedersaksische taalgebied Het gaat om een groots opgezette petitie. Het Minority Safepack is een burgerinitiatief van de Federal Union of European Nationalities. Het doel is om alle vijftig miljoen mensen die een minderheidstaal spreken te beschermen en te steunen. Als er genoeg handtekeningen worden verzameld, wordt het onderwerp op de agenda bij de Europese Commissie gezet.De initiatiefnemers hopen uiteindelijk op een Europees beleid voor bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en media om taalkundige en culturele verscheidenheid in Europa te bevorderen.Gedeputeerde Cees Bijl over het ondertekenen van de petitie: “In Nederland is het nog redelijk goed gesteld met regionale en minderheidstalen. In het cultuurbeleid van de provincie Drenthe heeft streektaal en de bevordering van het Drents bijvoorbeeld een belangrijke plek. Dat geldt niet voor minderheidstalen in Europees beleid. Wij tonen ons daarom solidair en sluiten ons aan bij de oproep om de petitie te tekenen.”Het initiatief moet minstens een miljoen ondertekenaars hebben om geldig te kunnen zijn. In Nederland ligt die drempel op 19.500.