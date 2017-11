Deel dit artikel:











Twee Drentse bedrijven vallen in de prijzen bij FD Gazellen Awards De winnaars van de FD Gazellen Awards (foto: FD Media Groep/Sander Nieuwenhuys)

HOOGEVEEN - In Hoogeveen zijn de FD Gazellen Awards regio Noord uitgereikt. Dat zijn prijzen van het Financieele Dagblad voor de snelst groeiende ondernemingen. Twee Drentse bedrijven gingen met een award naar huis.

Loonadministratiekantoor Comfort Payroll B.V. uit Assen ontving een zilveren Gazelle in de categorie klein. Groothandel in tuinartikelen Tuindeco International B.V. uit Coevorden kreeg een bronzen Gazelle in de categorie groot.



Bij het bedrijf uit Assen groeide de omzet volgens de organisatie achter de FD Gazellen Awards met 533 procent in drie jaar tijd. Bij de tuinartikelengroothandel uit Coevorden steeg de omzet met 68 procent.



In totaal werden negen prijzen uitgereikt aan bedrijven in Drenthe, Friesland en Groningen. Op 15 december worden de landelijke FD Gazellen-winnaars bekend gemaakt.