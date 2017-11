Goedkoop lenen voor het weghalen van asbestdaken

ASSEN - Drenthe is de eerste provincie die met een asbestsaneringslening komt. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking moeten deze voor die tijd verwijderen.

Om dat proces te versnellen komt er nu een speciale regeling met een subsidie in de vorm van een lening met lage rente.Particulieren, MKB- en agrarische bedrijven, verenigingen en stichtingen die een asbestdak hebben, kunnen vanaf 15 november 2017 een beroep doen op deze regeling voor het saneren en vervangen van het dak.Om de regeling mogelijk te maken, is er een pot met geld beschikbaar gesteld. Het gaat om 3,5 miljoen euro. Drenthe is de eerste provincie met een regeling die speciaal gericht is op de verwijdering van asbestdaken.Gedeputeerde Tjisse Stelpstra is tevreden met de regeling. “Naar schatting ligt er in Drenthe tussen de vijf en zeven miljoen vierkante meter aan asbestdaken. Door ouderdom zijn asbestdaken steeds meer onderhevig aan verwering vanwege weersomstandigheden. Hierdoor komen steeds meer asbestvezels in het milieu terecht en dit is niet wenselijk.”