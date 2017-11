Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: De Formule 1 en Max Verstappen zijn welkom in Assen Groeten uit Grolloo over de Formule 1 in Assen (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over de Formule 1 in Assen.

Zelf houdt Derksen helemaal niet van gemotoriseerde sporten en is zelfs nog nooit naar de TT geweest. Toch hoopt 'De Snor' dat Assen de Formule 1 weet binnen te halen, omdat het ook economisch belangrijk is. De infrastructuur ligt er al, dus laat ze maar komen, inclusief Max Verstappen.



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.