Drenthe wil twintig armoedebestrijders opleiden

ASSEN - Mensen die langdurig in armoede leven, kunnen wat betekenen voor anderen die hetzelfde dreigen mee te maken. Dat vindt de provincie en daarom komt er geld beschikbaar voor een speciale opleiding.

Er komt een bedrag van 7.000 euro om twintig deelnemers op te leiden tot ervaringsdeskundigen armoedebestrijding in Drenthe. Het is een plan van de Stichting Mens en Maatschappij. In de Veenkoloniën is er veel over-erfbare armoede en dit kan een manier zijn om die vicieuze cirkel te doorbreken, zegt de stichting. Gedeputeerde Henk Jumelet vindt dat de moeite van het proberen waard.De deelnemers leren hoe zij hun eigen ervaringen kunnen inzetten om een brug te slaan tussen beleidsmakers en de mensen die in armoede leven. Een groot aantal Drentse gemeenten financiert de opleidingsplaatsen en biedt een baangarantie. Daarbij gaat het om werk bij bijvoorbeeld gemeenten en welzijnsorganisaties."De kracht van ervaringsdeskundigen is dat ze gemakkelijker in gesprek komen met betrokkenen", vertelt gedeputeerde Henk Jumelet. "Ze begrijpen waar de ander tegenaan loopt en wat armoede en sociale uitsluiting met een mens doen." Na de opleiding kan iemand bijvoorbeeld aan de slag bij een sociale dienst en advies geven aan klanten die ook in armoede leven.Het opleidingsproject is voor mensen die langdurig in armoede leven en die door de situatie thuis weinig kansen hebben gekregen. Deze werkwijze heeft onder andere in Oost-Groningen al z'n vruchten afgeworpen.Bijna alle Drentse gemeenten doen mee, alleen Midden-Drenthe en Meppel niet.